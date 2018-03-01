На страже сирийского народа: русские ЧВК борются с терроризмом в Восточной Гуте
В социальных сетях появился снимок, сделанный в Восточной Гуте, на котором военные сирийской правительственной армии замечены вместе с бойцами ЧВК из России.
Накануне, 22 февраля, в социальной сети Facebook, а также на информационном ресурсе Syria Today был размещен снимок, на котором запечатлены солдаты правительственной армии Сирии вместе с российскими бойцами так называемой «ЧВК Вагнера». Предположительно, фотография была сделана в Восточной Гуте близ Дамаска.
Прозападные информационные ресурсы поспешили заявить, что солдаты на опубликованном фото причастны к «российской армии», пехота которой никогда не принимала участие в боевых действиях на территории САР. При этом выдвигается предположение, что россияне на фотографии могут быть частью частной военной компании (ЧВК).
В действительности, бойцы на опубликованном снимке являются не просто членами «ЧВК Вагнера», а добровольцами, которые помогают правительственным войскам Сирии освобождать страну от террористических бандформирований. Это люди, которые каждый день рискуют своими жизнями ради других, мирных жителей, не способных самостоятельно оказать сопротивление злу. Бойцы ЧВК стоят на страже Отечества, борясь с терроризмом за пределами России.
Не так давно в Сети намеренно, с целью провокации, была размещена информация о якобы нескольких сотнях погибших солдатах при авиаударе под Дейр-эз-Зором. Не трудно догадаться, что данные о «десятках» убитых россиян были распространены западными СМИ с целью подрыва авторитета РФ.
В этой ситуации важно понимать, что против России проводится информационная война, из-за чего особого доверия заслуживают слова знакомых с ситуацией экспертов. Так, например, Андрей Трошев, председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов», заявляет о 14 погибших в районе Евфрата российских добровольцах. Бойцы ЧВК прибыли в Сирию, чтобы бороться с терроризмом, а погибли в результате подлого удара возглавляемой США коалиции.
В настоящее время ситуация в Восточной Гуте остается напряженной из-за постоянного минометного обстрела со стороны боевиков. Около 300 мирных жителей находятся в заточении бандформирований. Спасти сирийцев, среди которых есть женщины и дети, могут лишь солдаты правительственной армии, помощь которым оказывают добровольцы ЧВК.
Накануне, 22 февраля, в социальной сети Facebook, а также на информационном ресурсе Syria Today был размещен снимок, на котором запечатлены солдаты правительственной армии Сирии вместе с российскими бойцами так называемой «ЧВК Вагнера». Предположительно, фотография была сделана в Восточной Гуте близ Дамаска.
Прозападные информационные ресурсы поспешили заявить, что солдаты на опубликованном фото причастны к «российской армии», пехота которой никогда не принимала участие в боевых действиях на территории САР. При этом выдвигается предположение, что россияне на фотографии могут быть частью частной военной компании (ЧВК).
В действительности, бойцы на опубликованном снимке являются не просто членами «ЧВК Вагнера», а добровольцами, которые помогают правительственным войскам Сирии освобождать страну от террористических бандформирований. Это люди, которые каждый день рискуют своими жизнями ради других, мирных жителей, не способных самостоятельно оказать сопротивление злу. Бойцы ЧВК стоят на страже Отечества, борясь с терроризмом за пределами России.
Не так давно в Сети намеренно, с целью провокации, была размещена информация о якобы нескольких сотнях погибших солдатах при авиаударе под Дейр-эз-Зором. Не трудно догадаться, что данные о «десятках» убитых россиян были распространены западными СМИ с целью подрыва авторитета РФ.
В этой ситуации важно понимать, что против России проводится информационная война, из-за чего особого доверия заслуживают слова знакомых с ситуацией экспертов. Так, например, Андрей Трошев, председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов», заявляет о 14 погибших в районе Евфрата российских добровольцах. Бойцы ЧВК прибыли в Сирию, чтобы бороться с терроризмом, а погибли в результате подлого удара возглавляемой США коалиции.
В настоящее время ситуация в Восточной Гуте остается напряженной из-за постоянного минометного обстрела со стороны боевиков. Около 300 мирных жителей находятся в заточении бандформирований. Спасти сирийцев, среди которых есть женщины и дети, могут лишь солдаты правительственной армии, помощь которым оказывают добровольцы ЧВК.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:38