Ушел из жизни Мурио Рохелио Герра, исполнитель главной роли в телесериале «Богатые тоже плачут»

Стало известно, что вчера, 28 февраля, ушел из жизни известный бразильский актер Мурио Рохелио Герра. Его жизнь оборвалась на 82-м году. Друзья и коллеги звезды телесериала «Богатые тоже плачут» подтвердили информацию о кончине актера.Также сообщается, что Герра перенес тромбоз головного мозга в 2015 году, что серьезно отразилось на его здоровье. Артист передвигался с трудом, а также почти не разговаривал.