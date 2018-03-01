Ушел из жизни Мурио Рохелио Герра, исполнитель главной роли в телесериале «Богатые тоже плачут»
Исполнитель главной роли в телесериале «Богатые тоже плачут» Мурио Рохелио Герра ушел из жизни. Бразильский актер скончался на 82-м году жизни в столице Мексики. Информация о кончине актера появилась в издании Prensa Libre.
Стало известно, что вчера, 28 февраля, ушел из жизни известный бразильский актер Мурио Рохелио Герра. Его жизнь оборвалась на 82-м году. Друзья и коллеги звезды телесериала «Богатые тоже плачут» подтвердили информацию о кончине актера.
Также сообщается, что Герра перенес тромбоз головного мозга в 2015 году, что серьезно отразилось на его здоровье. Артист передвигался с трудом, а также почти не разговаривал.
Стало известно, что вчера, 28 февраля, ушел из жизни известный бразильский актер Мурио Рохелио Герра. Его жизнь оборвалась на 82-м году. Друзья и коллеги звезды телесериала «Богатые тоже плачут» подтвердили информацию о кончине актера.
Также сообщается, что Герра перенес тромбоз головного мозга в 2015 году, что серьезно отразилось на его здоровье. Артист передвигался с трудом, а также почти не разговаривал.