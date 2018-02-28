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За непристойную песню у Розенбаума в начале карьеры были проблемы

Александр Розенбаум стал гостем очередной программы «Квартирник у Маргулиса». Бард поведал, что из-за текстов песен у него не раз были проблемы.

За непристойную песню у Розенбаума в начале карьеры были проблемы

Розенбаум один из самых умных и интеллигентных артистов отечественной эстрады. Певец участвовал в съемках программы «Квартирник у Маргулиса», в которой он поделился своими воспоминаниями. Карьера музыканта началась ещё в 1983 году. С этих пор, из-за текстов своих композиций, он не однократно оказывался в зоне внимания со стороны органов госбезопасности.

Комитет государственной безопасности был заинтересован Александром ещё тогда, когда он был студентом 2 курса Первого мединститута в Ленинграде. На студенческом концерте певец выступил с композицией о Москве. Директор дома культуры пожаловался в органы. Он заявил, что Розенбаум исполнят песню, в которой говорится, что ему не нужна столица. Увидеть «Квартирник у Маргулиса» зритель сможет в одну из весенних суббот весны НТВ в 00:25.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:37
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