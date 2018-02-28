Садальский показал детское фото Татьяны Васильевой и поздравил её с днем рождения

Под снимком Садальский написал трогательное поздравление, которое адресовано имениннице. Он сказал, что наблюдать за игрой Васильевой большое счастье. Станислав выразил восхищение касательно таланта Татьяны, её чувства стиля, самодостаточности и сдержанности, в конце добавив – «С днем рождения, Танечка!»Подписчики Садальского присоединились к его поздравлениям. Некоторые отметили, как точно актёр описал талантливейшего человека и её внутренний мир. Поклонники заявили, что Васильева – уникальна и неповторима. Фанаты пожелали Васильевой здоровья, замечательных ролей, а также быть востребованной в её профессии ещё много лет.