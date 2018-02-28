Садальский показал детское фото Татьяны Васильевой и поздравил её с днем рождения
Станислав Садальский, являющийся известным актёром, в честь именин коллеги - Татьяны Васильевой, продемонстрировал её детский снимок, при этом трогательно поздравил с днем рождения. Артист выразил своё восхищение таланту актрисы, её чувству стиля, самодостаточности и сдержанности.
Под снимком Садальский написал трогательное поздравление, которое адресовано имениннице. Он сказал, что наблюдать за игрой Васильевой большое счастье. Станислав выразил восхищение касательно таланта Татьяны, её чувства стиля, самодостаточности и сдержанности, в конце добавив – «С днем рождения, Танечка!»
Подписчики Садальского присоединились к его поздравлениям. Некоторые отметили, как точно актёр описал талантливейшего человека и её внутренний мир. Поклонники заявили, что Васильева – уникальна и неповторима. Фанаты пожелали Васильевой здоровья, замечательных ролей, а также быть востребованной в её профессии ещё много лет.
Под снимком Садальский написал трогательное поздравление, которое адресовано имениннице. Он сказал, что наблюдать за игрой Васильевой большое счастье. Станислав выразил восхищение касательно таланта Татьяны, её чувства стиля, самодостаточности и сдержанности, в конце добавив – «С днем рождения, Танечка!»
Подписчики Садальского присоединились к его поздравлениям. Некоторые отметили, как точно актёр описал талантливейшего человека и её внутренний мир. Поклонники заявили, что Васильева – уникальна и неповторима. Фанаты пожелали Васильевой здоровья, замечательных ролей, а также быть востребованной в её профессии ещё много лет.