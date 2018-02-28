В России кроссовер Geely Atlas поступит в продажу в трех комплектациях

На российском рынке автомобиль Geely Atlas будет доступен в модификациях Standard, Comfort и Luxury. В частности, комплектация Standard будет доступна с 2,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 139 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме с 6-ступенчатой «механикой».Модификация Comfort комплектуется силовым агрегатом объёмом 2,4 литра, генерирующим 149 лошадиных сил, он работает на пару с «автоматом» на 6 ступеней. На выбор покупателей автомобиль будет доступен с передним и полным приводом. В оснащение данной модификации кроссовера входит расширенный набор функций, в том числе бесключевой доступ в салон, улучшенная мультимедийная система и другие.Модификация Luxury комплектуется 2,4-литровым двигателем, но при этом оснащение автомобиля дополнено боковыми подушками безопасности, системой навигации, электроприводом передних сидений, камерой заднего обзора и другими опциями.