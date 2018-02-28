В России кроссовер Geely Atlas поступит в продажу в трех комплектациях
В конце февраля на автомобильный рынок России выводят китайский внедорожник Geely Atlas белорусской сборки. На российском рынке автомобиль будет предложен в трёх комплектациях по цене от 1 029 990 рублей.
На российском рынке автомобиль Geely Atlas будет доступен в модификациях Standard, Comfort и Luxury. В частности, комплектация Standard будет доступна с 2,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 139 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме с 6-ступенчатой «механикой».
Модификация Comfort комплектуется силовым агрегатом объёмом 2,4 литра, генерирующим 149 лошадиных сил, он работает на пару с «автоматом» на 6 ступеней. На выбор покупателей автомобиль будет доступен с передним и полным приводом. В оснащение данной модификации кроссовера входит расширенный набор функций, в том числе бесключевой доступ в салон, улучшенная мультимедийная система и другие.
Модификация Luxury комплектуется 2,4-литровым двигателем, но при этом оснащение автомобиля дополнено боковыми подушками безопасности, системой навигации, электроприводом передних сидений, камерой заднего обзора и другими опциями.
На российском рынке автомобиль Geely Atlas будет доступен в модификациях Standard, Comfort и Luxury. В частности, комплектация Standard будет доступна с 2,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 139 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме с 6-ступенчатой «механикой».
Модификация Comfort комплектуется силовым агрегатом объёмом 2,4 литра, генерирующим 149 лошадиных сил, он работает на пару с «автоматом» на 6 ступеней. На выбор покупателей автомобиль будет доступен с передним и полным приводом. В оснащение данной модификации кроссовера входит расширенный набор функций, в том числе бесключевой доступ в салон, улучшенная мультимедийная система и другие.
Модификация Luxury комплектуется 2,4-литровым двигателем, но при этом оснащение автомобиля дополнено боковыми подушками безопасности, системой навигации, электроприводом передних сидений, камерой заднего обзора и другими опциями.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:45