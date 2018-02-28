АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

В России кроссовер Geely Atlas поступит в продажу в трех комплектациях

В конце февраля на автомобильный рынок России выводят китайский внедорожник Geely Atlas белорусской сборки. На российском рынке автомобиль будет предложен в трёх комплектациях по цене от 1 029 990 рублей.

В России кроссовер Geely Atlas поступит в продажу в трех комплектациях


На российском рынке автомобиль Geely Atlas будет доступен в модификациях Standard, Comfort и Luxury. В частности, комплектация Standard будет доступна с 2,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 139 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме с 6-ступенчатой «механикой».

Модификация Comfort комплектуется силовым агрегатом объёмом 2,4 литра, генерирующим 149 лошадиных сил, он работает на пару с «автоматом» на 6 ступеней. На выбор покупателей автомобиль будет доступен с передним и полным приводом. В оснащение данной модификации кроссовера входит расширенный набор функций, в том числе бесключевой доступ в салон, улучшенная мультимедийная система и другие.

Модификация Luxury комплектуется 2,4-литровым двигателем, но при этом оснащение автомобиля дополнено боковыми подушками безопасности, системой навигации, электроприводом передних сидений, камерой заднего обзора и другими опциями.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве
Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о
Ученые использовали свойства жуков-светлячков для
Ксения Собчак на теледебатах облила водой
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Китайская компания JAC показала свой новый
Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в
Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в
Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием
В Египте при столкновении двух поездов погибло
Садальский показал детское фото Татьяны
Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и
«Мегафон» мобильные счета абонентов привяжет к
Искусственный интеллект создал видеоклип для
Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile
Учёные из США впервые из зубного камня древних
Джеймс Ганн раскрыл секрет о Груте из «Стражей
Эксперты назвали ТОП-7 авто с мощнейшей
Элисон Паркер взбудоражила фанатов эротическим
Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы
Полина Максимова шокировала фанатов новой
Ученые в лабораторных условиях воссоздали
В Москве пенсионер умер в магазине после
Татьяне Васильевой исполняется 71 год
У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с
Екатерина Стриженова выложила трогательный
Ученые: Сверхмассивные черные дыры превращают
Ученые: Инопланетяне могут выжить на луне Юпитера
В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50
"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать
Просмотреть все новости