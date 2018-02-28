Арабская певица скопировала клип Алексея Воробьева

Дата выхода видеоролика «Hanebdaa Hayah» певицы Nehal Nabil на экраны, уступает с разницей отставания в год и даже более от премьеры клипа Воробьева. Все в точности скопировано до последней детали. Коллеги по работе певца утверждают, что данный видеоролик действительно украли незаконно, об этом сообщается в одной из страниц в социальной сети. Хотя инцидент малоприятный, тем не менее, продюсер и сам певец нисколько не расстроены.Певец добавил, что ему льстит данная ситуация, как автору и режиссеру видеоклипа.Стоит признать, что Россия выбилась из музыкального застоя и теперь диктует свою моду, чем доказано копирование клипа Воробьева.