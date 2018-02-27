Власти Калифорнии разрешили тестировать современные беспилотники без водителя
В штате Калифорния легализировано использование беспилотных транспортных средств. Первые авто на протяжении месяца выедут на улицы сразу нескольких городов.
Калифорнийские власти обнародовали решение, из которого следует, что компании, которые подали соответствующие заявки, смогут тестировать свои беспилотные авто. Легализация имеет силу с марта по апрель. Провести тестирования решили больше 20 брендов. Среди них Tesla и Google. В документе значиться, что испытания проводить можно именно на нескольких автодорогах регионального значения, которые не переполнены автомобилями. Компания перед началом проверки должна предоставить все документы, которые подтверждают результаты предварительных тестов.
Властями разрешено на трассы выпустить умные авто с водителем-контролёром, а также полностью автономные машины. Компании Uber, Waymo, General Motors также сообщили про желание принять участие в данных тестах.
Калифорнийские власти обнародовали решение, из которого следует, что компании, которые подали соответствующие заявки, смогут тестировать свои беспилотные авто. Легализация имеет силу с марта по апрель. Провести тестирования решили больше 20 брендов. Среди них Tesla и Google. В документе значиться, что испытания проводить можно именно на нескольких автодорогах регионального значения, которые не переполнены автомобилями. Компания перед началом проверки должна предоставить все документы, которые подтверждают результаты предварительных тестов.
Властями разрешено на трассы выпустить умные авто с водителем-контролёром, а также полностью автономные машины. Компании Uber, Waymo, General Motors также сообщили про желание принять участие в данных тестах.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:00