Юрий Лоза из-за песни с матом назвал Лепса бомжом
Юрия Лоза, из-за обнародованной матерной песни Григория Лепса, назвал артиста бомжом, который пьёт за сараем. По мнению барда, именно так выставил себя Лепс после скандальной композиции.
На прошлой неделе Лепс выпустил новую песню, которая заполнена отборными матерными словами и мгновенно распространилась по соцсетям. Мнения интернет-пользователей, конечно же, разделились. Одним сингл понравился, однако, по мнению других, заслуженный артист РФ перешёл все рамки дозволенного. Подобным творчеством исполнитель песен плюнул в душу своим соотечественникам, которые работают в офисах у компьютеров.
В композиции Лепс поёт от имени офисного сотрудника, который каждое утро бежит на службу, где в очередной раз увидит лица надоевших ему коллег. Журналисты узнали, что данная песня изначально принадлежала не очень популярному коллективу «Мел», гитарист которого активно концертирует вместе с Григорием.
На прошлой неделе Лепс выпустил новую песню, которая заполнена отборными матерными словами и мгновенно распространилась по соцсетям. Мнения интернет-пользователей, конечно же, разделились. Одним сингл понравился, однако, по мнению других, заслуженный артист РФ перешёл все рамки дозволенного. Подобным творчеством исполнитель песен плюнул в душу своим соотечественникам, которые работают в офисах у компьютеров.
В композиции Лепс поёт от имени офисного сотрудника, который каждое утро бежит на службу, где в очередной раз увидит лица надоевших ему коллег. Журналисты узнали, что данная песня изначально принадлежала не очень популярному коллективу «Мел», гитарист которого активно концертирует вместе с Григорием.