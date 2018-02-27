Юрий Лоза из-за песни с матом назвал Лепса бомжом

На прошлой неделе Лепс выпустил новую песню, которая заполнена отборными матерными словами и мгновенно распространилась по соцсетям. Мнения интернет-пользователей, конечно же, разделились. Одним сингл понравился, однако, по мнению других, заслуженный артист РФ перешёл все рамки дозволенного. Подобным творчеством исполнитель песен плюнул в душу своим соотечественникам, которые работают в офисах у компьютеров.В композиции Лепс поёт от имени офисного сотрудника, который каждое утро бежит на службу, где в очередной раз увидит лица надоевших ему коллег. Журналисты узнали, что данная песня изначально принадлежала не очень популярному коллективу «Мел», гитарист которого активно концертирует вместе с Григорием.