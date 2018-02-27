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ГАЗ представил свой новый современный электрический автобус

Группа ГАЗ представила третью генерацию современного электробуса, учитывая требования Мосгортранса для эксплуатации непосредственно на столичных маршрутах.

ГАЗ представил свой новый современный электрический автобус

Виктор Маковецкий – директор с развития дивизиона «Автобусы» Группы ГАЗ, заметил, что третья генерация электробуса. Электробус оснащается нового типа литий-титанатными батареями, позволяющими осуществлять быстрый заряд за 6 – 20 минут в автомобильных парках либо на конечных остановках, обеспечивающими запас хода до 60 километров. Суточный пробег, учитывая подзарядки составляет до 350 километров. Компанией внедрён электропортальный мост, увеличивающий пространство в электробусе. Имеют место прислонно-сдвижные двери, разделенная климатическая установка для водителя, пассажирского салона.

Серийное производство электробусов планируют начать на мощностях ЛиаЗа» с июня текущего года. Электробус ГАЗ был разработан при участии МГТУ имени Баумана.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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