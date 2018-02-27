ГАЗ представил свой новый современный электрический автобус

Виктор Маковецкий – директор с развития дивизиона «Автобусы» Группы ГАЗ, заметил, что третья генерация электробуса. Электробус оснащается нового типа литий-титанатными батареями, позволяющими осуществлять быстрый заряд за 6 – 20 минут в автомобильных парках либо на конечных остановках, обеспечивающими запас хода до 60 километров. Суточный пробег, учитывая подзарядки составляет до 350 километров. Компанией внедрён электропортальный мост, увеличивающий пространство в электробусе. Имеют место прислонно-сдвижные двери, разделенная климатическая установка для водителя, пассажирского салона.Серийное производство электробусов планируют начать на мощностях ЛиаЗа» с июня текущего года. Электробус ГАЗ был разработан при участии МГТУ имени Баумана.