Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в Сети на рендерах

Вскоре устройство, которое готовится уже к выходу, должно появиться в рамках индийского рынка. Специалисты отмечают, что показанные рендеры мало говорят касательно особенностей смартфона Blackberry Chost. У новинки имеются металлические рамки. Она спереди полностью покрыта стеклом. На вверху лицевой панели в левой части производителями была помещена самоуправляемая камера. Гаджет может также похвастаться антенной линией, лотком для SIM-карты. Эксперты на изображениях заметили сканер для отпечатков. Согласно предположениям, его разработчики разместили сбоку либо на задней панели.Информация касательно технических особенностей безрамочного смартфона версии Blackberry Chost на сегодняшний день отсутствует. Руководители компании не говорят про выпуск модели на мировой рынок.