АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Таксист из Омска просит мстительных пассажиров снять “короны” со своих голов

Пользователи сетей увидели пост, опубликованный таксистом из Омска. Мужчина устал выслушивать претензии мстительных пассажиров и просит их снять “короны” со своих голов.

Он отметил, что люди часто готовы спорить из-за любой мелочи, не заслуживающей внимания, после чего рассказал о неприятной ситуации. Он вез мать с больным ребенком в клинику, предложив женщине посадить малыша в специальное кресло с защитой. Эта особа была недовольна советами человека и написала ложный отзыв, затронув тему несоблюдения правил безопасности.

Таксист из Омска просит мстительных пассажиров снять “короны” со своих голов


Такая мелкая месть случилась после невозможности дать сдачу из суммы 100 руб. У водителя не было 10 -рублевой купюры, но самым обидным было то, что лица, пользующиеся услугами экономного транспорта, не уважают людей его профессии. Некоторые коллеги из-за таких сообщений могут лишиться работы. После опроса выяснилось, что 79% горожан согласны с мнением героя истории.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости