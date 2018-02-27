Рустам Солнцев предложил Насте Самбурской отвесить Виктору Дробышу затрещину

На личной странице Самбурской в соцсети появилось видео, в котором Дробыш дает ей пощечину за просьбу выждать Насте 500 рублей в счет будущих концертов, но практически все посчитали эту съемку постановочной.Вероятно, продюсеру и актрисе не хватает популярности, и они решили таким образом привлечь к себе внимание.Рустам Солнцев в своей еженедельной программе «МамаДорогая» не посчитал это видео прикольным, но отметил, что Виктора Дробыша с натяжкой можно назвать продюсером Настасьи и она имеет полное право залепить ему настоящую, а не фейковую, затрещину, за то «что он ничего с ней не сделал».