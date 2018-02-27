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Рустам Солнцев предложил Насте Самбурской отвесить Виктору Дробышу затрещину

Экс-участник «Дом-2» и популярный шоумен Рустам Солнцев прокомментировал недавний ролик в Instgram с участием Настасьи Самбурской и ее продюсера Виктора Дробыша.

На личной странице Самбурской в соцсети появилось видео, в котором Дробыш дает ей пощечину за просьбу выждать Насте 500 рублей в счет будущих концертов, но практически все посчитали эту съемку постановочной.

Рустам Солнцев предложил Насте Самбурской отвесить Виктору Дробышу затрещину

Вероятно, продюсеру и актрисе не хватает популярности, и они решили таким образом привлечь к себе внимание.


Рустам Солнцев в своей еженедельной программе «МамаДорогая» не посчитал это видео прикольным, но отметил, что Виктора Дробыша с натяжкой можно назвать продюсером Настасьи и она имеет полное право залепить ему настоящую, а не фейковую, затрещину, за то «что он ничего с ней не сделал».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:04
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