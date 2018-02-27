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Россияне смогут раньше всех приобрести смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Стало известно, что международные продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ начнутся 16 марта. Тем не менее, эти устройства российские покупатели смогут приобрести раньше всех остальных, поскольку такую возможность предоставят отечественные ритейлеры.

Россияне смогут раньше всех приобрести смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+


Отмечается, что эксклюзивные продажи начнутся 9 марта. Тогда крупные торговые сети будут поставлять новые флагманы в такие крупные города как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и другие крупные центры. Чтобы получить возможность приобрести Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, следует оформить предзаказ устройств за неделю до старта продаж и затем в полной мере заплатить за товар. Интересно, что за такую возможность ритейлеры не требуют дополнительной платы.

Стоит указать, что Galaxy S9 и Galaxy S9+ с объемом ПЗУ в 64 Гб будут доступны за 59 990 рублей и 66 990 рублей соответственно. Модификация S9+ с накопителем на 256 Гб обойдется в 74 990 рублей.

Покупатели, которые полностью оплатят предзаказ, смогут получить в подарок беспроводное зарядное устройство Samsung Wireless Charger Convertible.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:20
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