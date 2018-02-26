Актер фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов оказался в больнице
Актёр Андрей Мартынов из-за переломов попал в больницу. Согласно комментариям медицинских работников, артист будет находиться в
клинике до того времени, пока не срастутся кости.
Мартынов пострадал возле подъезда дома, в котором он проживает. Семидесятидвухлетний актёр, вследствие падения, переломал себе кости предплечья. Друзья артиста отметили, что у него было предчувствие. По их словам, накануне Андрей делился с ними касательно своих опасений.
В данный момент Мартынов проживает один, и поэтому в домашних условиях ухаживать за ним некому. У актёра есть сын, однако он живёт за границей, при этом приезжает крайне редко. Артист хочет обратиться в суд с иском на коммунальные службы, которые своевременно не расчистили снег возле его дома. По мнению Мартынова, именно из-за этого он упал и переломал себе предплечье.
клинике до того времени, пока не срастутся кости.
Мартынов пострадал возле подъезда дома, в котором он проживает. Семидесятидвухлетний актёр, вследствие падения, переломал себе кости предплечья. Друзья артиста отметили, что у него было предчувствие. По их словам, накануне Андрей делился с ними касательно своих опасений.
В данный момент Мартынов проживает один, и поэтому в домашних условиях ухаживать за ним некому. У актёра есть сын, однако он живёт за границей, при этом приезжает крайне редко. Артист хочет обратиться в суд с иском на коммунальные службы, которые своевременно не расчистили снег возле его дома. По мнению Мартынова, именно из-за этого он упал и переломал себе предплечье.