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Актер фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов оказался в больнице

Актёр Андрей Мартынов из-за переломов попал в больницу. Согласно комментариям медицинских работников, артист будет находиться в
клинике до того времени, пока не срастутся кости.

Актер фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов оказался в больнице

Мартынов пострадал возле подъезда дома, в котором он проживает. Семидесятидвухлетний актёр, вследствие падения, переломал себе кости предплечья. Друзья артиста отметили, что у него было предчувствие. По их словам, накануне Андрей делился с ними касательно своих опасений.

В данный момент Мартынов проживает один, и поэтому в домашних условиях ухаживать за ним некому. У актёра есть сын, однако он живёт за границей, при этом приезжает крайне редко. Артист хочет обратиться в суд с иском на коммунальные службы, которые своевременно не расчистили снег возле его дома. По мнению Мартынова, именно из-за этого он упал и переломал себе предплечье.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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