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Любовь Толкалина покорила поклонников своими занятиями йогой

Актриса способна затмить любую молодую красавицу своей стройной фигурой и изяществом. Любовь Толкалина покорила поклонников своими занятиями йогой, опубликовав новые снимки в Instagram.

Они были сделаны на Гоа, где звезда делала асаны в нижнем белье. Это позволило подписчикам рассмотреть чудесные формы тела артистки и восхищаться ее гибкостью. Сама Любовь Толкалина в небольшом посте отметила, что человек является сосудом с полезным эликсиром, но чтобы полюбить себя, нужно изгнать тараканов из головы таким способом.

Любовь Толкалина покорила поклонников своими занятиями йогой


Пользователи сетей написали много позитивных сообщений, назвав знаменитость энергичной женщиной, заслуживающей всяческих похвал. Многие люди оценили длинные и стройные ноги артистки вместе с невероятной пластикой, после чего пожелали ей творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:45
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