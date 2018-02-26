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Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в 2018 году

Американский пророк видел будущее человечества во время снов, а также многие его прогнозы уже сбылись. Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в 2018 г, а также озвучил события, связанные с природными катастрофами.

Жители Северной Америки уже пережили аномальную холодную зиму, когда снежные бури вывели из строя все системы транспорта. Затем в ближайшем будущем повышение уровня вод Мирового океана станет угрозой для данной территории и европейских стран. Мессия явится в образе 9-летнего ребенка, способного исцелить любой недуг прикосновением руки.

Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в 2018 году


Такие события кардинально изменят духовность человечества, но это произойдет после того, как все земные церкви признают пришествие Господа. До того времени перелом будет сопровождаться войнами и экологическими катастрофами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
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