Приложение «Метро Москвы» скачано более чем одним миллионом пользователей

Подобный ажиотаж не без оснований, и связан с активной поддержкой сервиса, который постоянно обновляется и пополняется различными дополнительными функциями. Еще в октябре 2017 года, приложение пополнилось функцией записи абсолютно всех проездных действующих билетов на одну карту – «Тройка».Целый ряд новинок ожидаются и в 2018 году. Не останутся без внимания и болельщики чемпионата мира по футболу 2018, для них будет создан специальный программный раздел. Данная функция позволит пользователям самостоятельно планировать маршруты к Большой спортивной арене «Лужники» и стадиону «Спартак», где будут проведены матчи чемпионата. Так же, для фанатов есть возможность построения маршрутов к ближайшим станциям велопроката.Помимо прочего, приложение успешно подбирает вид транспорта, наиболее удобный для конкретной ситуации. Для новинки предусмотрели возможность работы на многих языках, здесь присутствует испанский, французский, китайский, немецкий и португальский виды интерфейса.