Приложение «Метро Москвы» скачано более чем одним миллионом пользователей
Приложение «Метро Москвы» уже оценили и скачали на свои мобильные устройства более одного миллиона пользователей. Есть приятные новости от властей Москвы – организаторы подарят пользователю приложения, который окажется миллионным, презент, в виде керамического символического кольца - «Тройка». Информация из сообщений от «Вечерняя Москва».
Подобный ажиотаж не без оснований, и связан с активной поддержкой сервиса, который постоянно обновляется и пополняется различными дополнительными функциями. Еще в октябре 2017 года, приложение пополнилось функцией записи абсолютно всех проездных действующих билетов на одну карту – «Тройка».
Целый ряд новинок ожидаются и в 2018 году. Не останутся без внимания и болельщики чемпионата мира по футболу 2018, для них будет создан специальный программный раздел. Данная функция позволит пользователям самостоятельно планировать маршруты к Большой спортивной арене «Лужники» и стадиону «Спартак», где будут проведены матчи чемпионата. Так же, для фанатов есть возможность построения маршрутов к ближайшим станциям велопроката.
Помимо прочего, приложение успешно подбирает вид транспорта, наиболее удобный для конкретной ситуации. Для новинки предусмотрели возможность работы на многих языках, здесь присутствует испанский, французский, китайский, немецкий и португальский виды интерфейса.
Подобный ажиотаж не без оснований, и связан с активной поддержкой сервиса, который постоянно обновляется и пополняется различными дополнительными функциями. Еще в октябре 2017 года, приложение пополнилось функцией записи абсолютно всех проездных действующих билетов на одну карту – «Тройка».
Целый ряд новинок ожидаются и в 2018 году. Не останутся без внимания и болельщики чемпионата мира по футболу 2018, для них будет создан специальный программный раздел. Данная функция позволит пользователям самостоятельно планировать маршруты к Большой спортивной арене «Лужники» и стадиону «Спартак», где будут проведены матчи чемпионата. Так же, для фанатов есть возможность построения маршрутов к ближайшим станциям велопроката.
Помимо прочего, приложение успешно подбирает вид транспорта, наиболее удобный для конкретной ситуации. Для новинки предусмотрели возможность работы на многих языках, здесь присутствует испанский, французский, китайский, немецкий и португальский виды интерфейса.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:48