Запрос «Письмо Бараку Обаме» сломал Google

Данную проблему сразу заметили пользователи смартфонов, работающих на операционке Android. Когда в поисковую графу вводится фраза «Send message to Barack Obama» возникает масса бесконечных случайных символов. При этом должны были появиться в данном случае официальные данные Барака Обамы. Интернет-пользователи заметили, что баг не влияет на функционирование приложения, так как обработка других запросов осуществляется беспроблемно и нормально.Согласно предварительным данным, некорректную работу системы могли спровоцировать неправильные действия со стороны работников Google. Подобное происходило в августе 2017 года. Как стало известно, представители корпорации в протоколе динамической маршрутизации указали некорректные данные, лишив провайдеров возможности подключаться к Сети.