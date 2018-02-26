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Запрос «Письмо Бараку Обаме» сломал Google

Запрос касательно сообщения для американского экс-президента Барака Обамы нарушил нормальное функционирование Google.

Запрос «Письмо Бараку Обаме» сломал Google

Данную проблему сразу заметили пользователи смартфонов, работающих на операционке Android. Когда в поисковую графу вводится фраза «Send message to Barack Obama» возникает масса бесконечных случайных символов. При этом должны были появиться в данном случае официальные данные Барака Обамы. Интернет-пользователи заметили, что баг не влияет на функционирование приложения, так как обработка других запросов осуществляется беспроблемно и нормально.

Согласно предварительным данным, некорректную работу системы могли спровоцировать неправильные действия со стороны работников Google. Подобное происходило в августе 2017 года. Как стало известно, представители корпорации в протоколе динамической маршрутизации указали некорректные данные, лишив провайдеров возможности подключаться к Сети.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:00
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