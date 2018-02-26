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Эксперты назвали ТОП-10 автомобильных марок, принятых по программе трейд-ин

В прошлом году автомобильная Группа «Авилон» зафиксировала увеличение сделок в рамках программы трейд-ин на семнадцать процентов в сравнении с прошлым годом.

Эксперты назвали ТОП-10 автомобильных марок, принятых по программе трейд-ин

Экспертами «Авилона» были проанализированы статистические данные в направлении «Авилон-Трейд» за прошлый год, определив десятку ТОП самых популярных автомобильных марок, которые приняли по системе трейд-ин. Представители пресс-службы «Авилона» сообщили, что пальму первенства в данном случае занимает автобренд Mercedes-Benz (17 процентов), BMW (11 процентов), Volkswagen (10 процентов). Ford и Hyundai замыкают ТОП-5. На шестом месте оказались Audi, а также Land Rover. В ТОП-10 значатся также Nissan, Toyota, Opel, Kia.

В ходе исследования выявили, что машины сроком от 3-4 лет участвуют чаще всего в программе трейд-ин. Данную услугу также активно используют владельцы люксовых транспортных средств. Автобренд Bentley в сегменте люкс стал самым популярным.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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