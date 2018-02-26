Nokia 8 Sirocco – безрамочный смартфон с защитой от влаги и пыли

В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 845, с восемью ядрами, а к нему прилагается система графики Adreno 540. Также основа дополнена ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 128 Гб. Пользователям предложат двойную основную камеру с датчиками 12 и 13 Мп и фронтальный модуль на 5 Мп. 5,5-дюймовый дисплей с разрешением QHD будет защищать стекло Corning Gorilla Glass 5.Дополнительно имеются модули Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, Wi-Fi 802.11ac, NFC и опция беспроводной зарядки Qi. Все это будет получать энергию от аккумулятора с емкостью 3260 мАч. Стоит отметить, что в корпусе Nokia 8 Sirocco не оказалось привычного всем разъема 3,5 мм. В программной основе работает ОС Android 8.0 Oreo.Известно, что на территории Европы устройство появится в продаже с ценником в 799 евро, то есть 55 400 рублей.