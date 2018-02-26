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В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек в своем доме

Полиция китайской провинции Хунань сообщила о ЧП в городе Цзысин. В субботу, примерно в 15 часов по местному времени 53-летний местный житель фамилии Юань с помощью ножа зарезал четырёх людей в своём собственном доме.

В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек в своем доме


Правоохранители города Цзысин (провинция Хунань, КНР) проводят следственно-оперативные мероприятия по факту тройного убийства. Точнее, погибших от рук 53-летнего Юаня уже четверо: ещё один пострадавший умер в больнице. Страшная драма случилась в минувшую субботу, когда в Москве было около десяти утра (по местному времени – примерно 15:00). В это время местный житель по фамилии Юань атаковал группу людей, находившихся на территории его домовладения.

Вооружившись ножом, 53-летний мужчина начал наносить смертельные удары находившимся в помещении. Трое пострадавших оказались уже мертвы к приезду полицейских. Ещё одна жертва, на которую Юань набросился уже вне дома (на пороге домовладения), скончалась через несколько часов в местной клинике. Причины столь неадекватного поведения взрослого мужчины выясняются, устанавливаются также и личности погибших. Нападавший задержан, и в данный момент допрашивается правоохранителями города Цзысин.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 00:07
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