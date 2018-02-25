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В США процветает торговля расчлененными трупами с опасными недугами

СМИ сообщили, что в США процветает торговля расчлененными трупами с опасными недугами. Сотрудниками ФБР был задержан глава фирмы Артур Рэтберн, продавший заказчикам из других стран такие материалы.

Головы часто покупают немецкие хирурги, чтобы провести опыты во время разработок новых пластических операций, а израильские стоматологи тренируются на челюстях. Подобными услугами пользуются китайцы, мексиканцы и ученые из Саудовской Аравии, но части тел могут быть инфицированы.

В США процветает торговля расчлененными трупами с опасными недугами


Во время ареста вышеупомянутой особы, сотрудники были в ужасе при виде помещения, где лежали замороженные останки с мертвыми мухами, а также в их крови были найдены вирусы гепатита и СПИда. Пока никто не ограничивает поставки в другие страны, кроме случаев с подделками документов или такими ситуациями.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:22
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