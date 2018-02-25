Фанаты Алены Ашмариной и Ильи Григоренко ругаются из-за будущего имени ребенка пары

Не так давно Ашмарина поделилась с фанатами новостью о том, что в их семье ожидается прибавление. Алена намерена родить сына и назвать его в честь деда Владимиром. Так она надеется, что ребенок унаследует характер своего предка.Несмотря на то, что отцом ребенка является Григоренко, молодой человек не собирается предпринимать каких-то серьезных шагов и жениться на Алене, ну или хотя бы просто быть рядом на протяжении сложного периода в ее жизни.Зная о ее беременности, Илья предпочитает сидеть и ничего не делать, при этом делая вид, будто это его не касается. Но при этом поклонники мужчины уже накинулись на Ашмарину с обвинениями в том, что она при выборе имени будущего ребенка приняла решение без участия в этом вопросе отца.Фанаты Алены, напротив, считают, что советоваться с человеком, который не хочет принимать участие в воспитании ребенка, глупо.