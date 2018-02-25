В сухпайке американских военных появится пицца
Как сообщается на сайт Military, американские военные получат пиццу в качестве дополнения к сухому пайку. Отмечается, что новое полевое блюдо будет обладать соком годности в три года.
Изначально американским военным будет предложено пиццу пепперони. Тем не менее, не исключается, что в будущем в рацион могут добавить и другие виды этого продукта питания. Дэвид Ацетте, который является представителем научного центра американской армии, считает, что такое нововведение стало возможным благодаря тому, что военные специалисты нашли отличный способ получить хорошую и вкусную пиццу без консервантов, при этом даже не портящуюся долгое время. Такое блюдо способно долгое время оставаться в необходимом состоянии даже несмотря на высокую температуру.
Также, по мнению специалистов, введение пиццы в список продуктов полевой кухни поспособствует поднятию морального духа американского солдата, который сможет почувствовать себя дома, находясь при этом за тысячи километров от него.
Продукт станет доступен с начала следующего года.
Изначально американским военным будет предложено пиццу пепперони. Тем не менее, не исключается, что в будущем в рацион могут добавить и другие виды этого продукта питания. Дэвид Ацетте, который является представителем научного центра американской армии, считает, что такое нововведение стало возможным благодаря тому, что военные специалисты нашли отличный способ получить хорошую и вкусную пиццу без консервантов, при этом даже не портящуюся долгое время. Такое блюдо способно долгое время оставаться в необходимом состоянии даже несмотря на высокую температуру.
Также, по мнению специалистов, введение пиццы в список продуктов полевой кухни поспособствует поднятию морального духа американского солдата, который сможет почувствовать себя дома, находясь при этом за тысячи километров от него.
Продукт станет доступен с начала следующего года.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:15