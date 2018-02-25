Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
По подсчётам агенства Блумберг, "Роснефть" истратила на иностранные активы более $ 100 млрд. Однако, Александр Корнилов, аналитик и экономист отмечает рост долговых обязательств компании которые к началу 2018 года достигли $48 млрд.
Сейчас "Роснефть" занимает 1-е место по добыче нефти, добывая 4,59 млн баррелей, что в 2 раза выше, чем у Эксон Мобил. После Игоря Сечина директоров Роснефти с 2017 года Совет директоров возглавил Герхард Шрёдер. Другим направлением деятельности компании стала добыча газа.
Однако на прошедшей неделе стало известно, что компания покупает у "Газпрома" 5 млрд м3 газа для восполнения своих объемов из-за падения добычи. По словам специалистов, у них нет финансовых возможностей из-за западных санкций привлечь иностранные инвестиции для поиска новых месторождений, потому перекупка голубого топлива ниже себестоимости является единственным способом остаться на рынке.
Сейчас "Роснефть" занимает 1-е место по добыче нефти, добывая 4,59 млн баррелей, что в 2 раза выше, чем у Эксон Мобил. После Игоря Сечина директоров Роснефти с 2017 года Совет директоров возглавил Герхард Шрёдер. Другим направлением деятельности компании стала добыча газа.
Однако на прошедшей неделе стало известно, что компания покупает у "Газпрома" 5 млрд м3 газа для восполнения своих объемов из-за падения добычи. По словам специалистов, у них нет финансовых возможностей из-за западных санкций привлечь иностранные инвестиции для поиска новых месторождений, потому перекупка голубого топлива ниже себестоимости является единственным способом остаться на рынке.
Экономика / Авторские новости
Добавил: Valeriy Вчера, 18:55