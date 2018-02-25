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Зрители считают, что Алексей Купин единственный настоящий спортсмен на «Доме-2»

Зрители реалити-шоу «Дом-2» считают, что на телепроекте нет настоящих спортсменов кроме возлюбленного Майи Донцовой Алексея Купина.

Зрители считают, что Алексей Купин единственный настоящий спортсмен на «Доме-2»


Многие пользователи Сети хорошо помнят, как Александр Гобозов, якобы служивший в ВДВ, обижал свою супругу Алиану Устиненко. А его проектный друг и сослуживец Андрей Черкасов ломал нос Виктории Романец. Также пользователи Сети не забыли, как Сергей Кучеров устраивал ежедневные потасовки с Юлией Ефременковой.

Вышеперечисленные молодые люди регулярно занимаются в спортивном зале и выглядят довольно эффектно, но зрители «Дома-2» считают, что «качки — это не спорт — это стероиды и отсутствие мозгов!».

При этом эти молодые люди считают себя спортсменами, а поклонники «Дома-2» пришли к единому мнению, что настоящий мужчина, занимающийся спортом, никогда не поднимет руку на представительницу прекрасного пола.

Зрители считают Алексея Купина, который не был замечен в проектных потасовках со своей возлюбленной Майей Донцовой, единственным настоящим мужчиной и спортсменом на данном реалити-шоу.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:09
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