Зрители считают, что Алексей Купин единственный настоящий спортсмен на «Доме-2»

Многие пользователи Сети хорошо помнят, как Александр Гобозов, якобы служивший в ВДВ, обижал свою супругу Алиану Устиненко. А его проектный друг и сослуживец Андрей Черкасов ломал нос Виктории Романец. Также пользователи Сети не забыли, как Сергей Кучеров устраивал ежедневные потасовки с Юлией Ефременковой.Вышеперечисленные молодые люди регулярно занимаются в спортивном зале и выглядят довольно эффектно, но зрители «Дома-2» считают, что «качки — это не спорт — это стероиды и отсутствие мозгов!».При этом эти молодые люди считают себя спортсменами, а поклонники «Дома-2» пришли к единому мнению, что настоящий мужчина, занимающийся спортом, никогда не поднимет руку на представительницу прекрасного пола.Зрители считают Алексея Купина, который не был замечен в проектных потасовках со своей возлюбленной Майей Донцовой, единственным настоящим мужчиной и спортсменом на данном реалити-шоу.