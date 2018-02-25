Первые фото с новыми дисплеями для iPhone X Plus уже появились в Сети

Из сообщений на портале MacX, которому посчастливилось стать обладателем снимков дисплея iPhone X Plus, известно, что получены кадры на заводе, принадлежащем компании LG и размещенном на территории Вьетнама. Исходя из состава изображений, которые запечатлены на фотографиях, предполагается, что представлено действительное фото одной из частей состава будущего «яблочного» флагмана.Особое внимание обратили эксперты на вырез, соответствующий камере TrueDepth, аналогичный, в данной ситуации, с конструкцией модели смартфона iPhone X. В этом году, несколько специалистов уже озвучивали общее мнение, что размер вышеупомянутой области получит несколько уменьшенные размеры. Хотя официального подтверждения этому нет.