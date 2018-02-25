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Первые фото с новыми дисплеями для iPhone X Plus уже появились в Сети

В Сети можно ознакомиться с ожидаемым флагманом, состава одного из известных продуктов от Apple, и представленным, как новый дисплей для модели iPhone X Plus. В ближайшее время Apple намеревается сделать по этому поводу официальное сообщение.

Из сообщений на портале MacX, которому посчастливилось стать обладателем снимков дисплея iPhone X Plus, известно, что получены кадры на заводе, принадлежащем компании LG и размещенном на территории Вьетнама. Исходя из состава изображений, которые запечатлены на фотографиях, предполагается, что представлено действительное фото одной из частей состава будущего «яблочного» флагмана.
Первые фото с новыми дисплеями для iPhone X Plus уже появились в Сети


Особое внимание обратили эксперты на вырез, соответствующий камере TrueDepth, аналогичный, в данной ситуации, с конструкцией модели смартфона iPhone X. В этом году, несколько специалистов уже озвучивали общее мнение, что размер вышеупомянутой области получит несколько уменьшенные размеры. Хотя официального подтверждения этому нет.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:25
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