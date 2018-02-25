Российские хоккеисты выиграли в финале Олимпиады

Матч, который состоялся в "Каннын-центре", закончился со счетом четыре/три в пользу российской сборной по хоккею. В составе немецкой команды голы забили Йонас Мюллер, Доминик Кагун и Феликс Шюц. В российской команде отличились Кирилл Капризов, Никита Гусев и Вячеслав Войнов. Победную шайбу нашей сборной удалось забросить за 10 минут до окончания дополнительного времени. Немецкая сборная осталась в меньшинстве, что и позволило Кириллу Капризову, Павлу Дацюку и Никите Гусеву разыграть идеальную комбинацию, в результате которой удалось забить четвертый гол.Олимпийское золото на Олимпийских Играх в Корее в хоккейном турнире является вторым для российской сборной. Первую золотую медаль для команды России завоевала пятнадцатилетняя фигуристка Алина Загитова.