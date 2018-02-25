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Жюри Берлинале объявило победителей кинофестиваля

Фильм режиссёра Адины Пинтилие, под названием "Не прикасайся", на 68-ом Берлинском кинофестивале получил главную награду - "Золотого медведя". Кинолента "Довлатов" награждена "Серебряным медведем". Награду получила Елена Окопная, являющаяся художником-постановщиком ленты.

Жюри Берлинале объявило победителей кинофестиваля

На Берлинале гран-при получила польская кинолента "Лицо" режиссёра Малгожаты Шумовской. Уэс Андерсон награждён за лучшую режиссуру в фильме "Остров собак". Анна Брун стала лучшей актрисой - сыгравшей в фильме Марчело Мартинесси "Наследницы". Антони Бажон, который сыграл наркомана в ленте "Молитва", режиссёра Седрика Кана, является лучшим актёром.

Российский фильм "Довлатов" - Алексея Германа-младшего, награждён премией независимого жюри и наградой "Серебряной медведь", которую получила художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная. Лента "Профиль" режиссёра Тимура Бекмамбетова получила приз зрительских симпатий.
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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