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Кроссовер Zotye T500 появится в продаже 7 марта

В компании Zotye назвали точную дату старта продаж нового кроссовера Т500. Автомобиль появится у китайских дилеров 7 марта текущего года по цене от 78 800 юане. Для покупателей кроссовер Zotye Т 500 будет доступен в шести комплектациях.

Кроссовер Zotye T500 появится в продаже 7 марта


Габариты автомобиля Zotye T500 составляют 4 632/1 850/1 695 мм, расстояние между осями - 2 700 мм, а дорожный просвет - 195 мм. Кроссовер поставлен на 17-дюймовые колёсные диски, а отделка интерьера выполнена из экокожи.

В подкапотном пространстве Zotye T500 установлен турбодвигатель производительностью 156 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо роботизированная коробка передач. При этом автомобиль комплектуется только передним приводом.

В оснащение кроссовера входит запуск двигателя с кнопки, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, автоматическая парковка, панорамная крыша с люком, система контроля слепых зон, и многое другое.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:10
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