Кроссовер Zotye T500 появится в продаже 7 марта

Габариты автомобиля Zotye T500 составляют 4 632/1 850/1 695 мм, расстояние между осями - 2 700 мм, а дорожный просвет - 195 мм. Кроссовер поставлен на 17-дюймовые колёсные диски, а отделка интерьера выполнена из экокожи.В подкапотном пространстве Zotye T500 установлен турбодвигатель производительностью 156 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо роботизированная коробка передач. При этом автомобиль комплектуется только передним приводом.В оснащение кроссовера входит запуск двигателя с кнопки, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, автоматическая парковка, панорамная крыша с люком, система контроля слепых зон, и многое другое.