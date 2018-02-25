Кроссовер Zotye T500 появится в продаже 7 марта
В компании Zotye назвали точную дату старта продаж нового кроссовера Т500. Автомобиль появится у китайских дилеров 7 марта текущего года по цене от 78 800 юане. Для покупателей кроссовер Zotye Т 500 будет доступен в шести комплектациях.
Габариты автомобиля Zotye T500 составляют 4 632/1 850/1 695 мм, расстояние между осями - 2 700 мм, а дорожный просвет - 195 мм. Кроссовер поставлен на 17-дюймовые колёсные диски, а отделка интерьера выполнена из экокожи.
В подкапотном пространстве Zotye T500 установлен турбодвигатель производительностью 156 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо роботизированная коробка передач. При этом автомобиль комплектуется только передним приводом.
В оснащение кроссовера входит запуск двигателя с кнопки, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, автоматическая парковка, панорамная крыша с люком, система контроля слепых зон, и многое другое.
Габариты автомобиля Zotye T500 составляют 4 632/1 850/1 695 мм, расстояние между осями - 2 700 мм, а дорожный просвет - 195 мм. Кроссовер поставлен на 17-дюймовые колёсные диски, а отделка интерьера выполнена из экокожи.
В подкапотном пространстве Zotye T500 установлен турбодвигатель производительностью 156 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо роботизированная коробка передач. При этом автомобиль комплектуется только передним приводом.
В оснащение кроссовера входит запуск двигателя с кнопки, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, автоматическая парковка, панорамная крыша с люком, система контроля слепых зон, и многое другое.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:10