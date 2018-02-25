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«Жена депутата» закатила истерику в самолете

Женщина, назвавшаяся «женой депутата», учинила в салоне самолета истерику, обвиняя девушку на переднем сиденье в том, что та разлила воду.

«Жена депутата» закатила истерику в самолете


Самолет следовал курсом Москва-Бейрут, когда на борту внезапно разразился скандал. Женщина, называя себя «женой депутата», голосила и ругалась, обещая своей оппонентке «выколоть глаз». "Потрепевшая" обвиняла пассажирку, что сидела на переднем сиденье, что та якобы облила ее водой. На самом же деле, как рассказал очевидец, снявший на камеру инцидент, сама дебоширка облила соком и стену, и ту девушку. А разозлило женщину то, что впередисидящая откинула спинку кресла.



Чтобы успокоить нервную пассажирку, потребовалось немало времени и усилий со стороны стюардесс и других членов экипажа.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:45
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