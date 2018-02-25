Новый фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Берлине

Фестиваль проходил в Берлине, участие в котором принимали различного рода жанры, где зрители предпочли отдать свой голос лучшей киноленте в художественном жанре - «Профиль». В нем рассказывается история жизни одной смелой журналистки из Великобритании, которая создает фейковый профиль в социальных сетях, и где проводит исследовательскую работу, а так же узнает пути вербования молодых девушек в террористическую организацию под названием ИГИЛ (организация запрещена в РФ)Фильм был снят на реальных событиях, происходящих с журналисткой из Франции.