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В Сочи на стене дома изобразили москвич из "Бриллиантовой руки"

На стене одного из зданий в Сочи красуется москвич из кинофильма «Бриллиантовая рука».

В Сочи на стене дома изобразили москвич из "Бриллиантовой руки"


Уличные художники граффити нарисовали черно-белый рисунок с добавлением красного оттенка в своем фирменном стиле. Многим людям породнился старый, добрый фильм, но приятно удивляет тот факт, что и молодые люди знают и помнят такие вещи. Так же немного ранее, эта команда носящая кричащее название StreetSkills нарисовала одного из самых знаменитых спортсменов, скейтбордиста Тони Хоука, впервые совершившего трюк: флип на рампе с вращением на 900 градусов.

Но и стоит заметить, что фирма Activision в совместной деятельности с Хоуком выпустили видеоигру Tony Hawk’s Pro Skater ставшую бестселлером.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:50
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