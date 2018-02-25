В Сочи на стене дома изобразили москвич из "Бриллиантовой руки"

Уличные художники граффити нарисовали черно-белый рисунок с добавлением красного оттенка в своем фирменном стиле. Многим людям породнился старый, добрый фильм, но приятно удивляет тот факт, что и молодые люди знают и помнят такие вещи. Так же немного ранее, эта команда носящая кричащее название StreetSkills нарисовала одного из самых знаменитых спортсменов, скейтбордиста Тони Хоука, впервые совершившего трюк: флип на рампе с вращением на 900 градусов.Но и стоит заметить, что фирма Activision в совместной деятельности с Хоуком выпустили видеоигру Tony Hawk’s Pro Skater ставшую бестселлером.