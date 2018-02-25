Парадоксы Библии: Археологи нервно вздрагивают при упоминании о сражениях евреев с великанами из-за фальшивых скелетов

Кроме нефилимов, упавших с небес, были их многочисленные потомки, рожденные земными женщинами, а также есть упоминание о сильных людях с бедренной 8-метровой костью. Кроме них жили на планете племена, любящие войну и анакимы с шеями, украшенными ожерельями, достигающие головами до светила. Затем список чудовищ пополнили змееподобные создания, превращающие города в пустыни, и живые мертвецы, пережившие потоп. Ученые считают, что речь идет о рефаимах, живших в Ханаане. Моисей получил сообщение от лазутчиков, видевших плодородные земли и людей высокого роста, после чего Иисусу Навину удалось завоевать край молока и меда, истребив большинство коренного населения. Ситуация с огромной виноградной гроздью, принесенной евреям, не могла в реальности быть на земле. Алчность тогда победила чувство страха, о чем красноречиво говорит Ветхий Завет. Не было тяжелого плода, заставившего людей согнуться, да и враги не были столь огромными, но слово уже было записано на пергаменте.Авторы текстов не испытывали проблем с пояснением сюжета, потому что имели древних грешников, которые появились на свет от падших ангелов и дочерей Каина. Вот только их потомки оказались продвинутым народом, строившим города, пока Господь отдавал предпочтение Авелю. Ангелы тоже возлюбили красивых девушек их проклятого рода, так что их дети отличались большим ростом и неприличным поведением. Они не уважали Создателя, что относилось и к земным собратьям, а потому Богу пришлось срочно очистить мир от скверны. Только не все гиганты погибли в водной пучине, предпочитая переждать катастрофу на горных вершинах, а один из них даже держался за ковчег Ноя. Огон вел праведную жизнь, так что ему было даровано спасение. Затем этот 4-метровый человек был царем Васана, когда Моисей с войском оказались возле границы Ханаана. Когда амореи были разбиты, ложе правителя выставили на всеобщее обозрение в Равве.Рефаимами евреи называли значимых людей древнего мира, так что этот герой истории тоже стал патриархом, говорящим с Авраамом до грядущих событий. Сама народность никуда не исчезла после его смерти, продолжая жить по законам своих богов и не признавая Творца иудеев. Сейчас ученые знают все племена, заселявшие тогда обетованную землю, которые были злейшими врагами новых хозяев Израиля. На Средиземноморском побережье жили люди, умеющие обрабатывать железо и добывающие пурпур из морских раковин. Они также изобрели алфавит и вели комфортный образ жизни, занимаясь торговлей. Потомство от хорошей жизни стало иметь высокий рост, однако не было мифическими великанами.Рядом с Тивериадским озером до сих пор стоит Колесо духов, сложенное из 43000 базальтовых плит. В центре расположился 5-метровый курган, окруженный валами. Также сохранилось Долина рефаимов, которую можно увидеть по пути их Иерусалима в Вифлеем. В древние времена здесь были строения племен и их поля, а дальше происходили самым значимые сражения. В этом месте Давид уничтожил филистимлянина, тоже отнесенного к великанам, вот только ученые после исследования 8-метровых останков назвали их подделкой. В реальности такие особи вообще были не приспособлены к жизни, хотя книга Еноха описывает великанов, но это уже другая история, касающаяся людской веры.