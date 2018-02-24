Индия испытала баллистическую ракету «Дхануш»
В издании Economic Times появилась новость о том, что Минобороны Индии провело успешное испытание баллистической ракеты «Дхануш», которая способна стартовать с моря. Отмечается, что в качестве заряда ракета может нести ядерную боеголовку.
Пуск боевого носителя состоялся в 10:52 по местному времени Индии. Операция проводилась на борту корабля ВМС Индии, которые располагался в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.
Известно, что ракета «Дхануш» обладает достаточной мощностью, чтобы донести до цели 500 килограммов боевого заряда, при этом дистанция между пусковой установкой и объектом поражения может достигать 350 километров.
Стоит отметить, что запуск проводился в рамках военных учений в исполнении сил стратегического назначения. Об этом сказал официальный представитель Министерства обороны Индии.
Пуск боевого носителя состоялся в 10:52 по местному времени Индии. Операция проводилась на борту корабля ВМС Индии, которые располагался в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.
Известно, что ракета «Дхануш» обладает достаточной мощностью, чтобы донести до цели 500 килограммов боевого заряда, при этом дистанция между пусковой установкой и объектом поражения может достигать 350 километров.
Стоит отметить, что запуск проводился в рамках военных учений в исполнении сил стратегического назначения. Об этом сказал официальный представитель Министерства обороны Индии.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:15