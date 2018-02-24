Специалисты управляли автомобилем Porsche Panamera с помощью смартфона Huawei Mate 10 Pro

Таким образом, мобильное устройство было установлено в качестве видеорегистратора на лобовом стекле. Конечный результат очень удивил специалистов. На видео было видно как смартфон, используя систему нейронной сети NPU, запускает двигатель автомобиля и даже регулирует параметры его движения. При этом также удивило и то, что система замечала преграды на пути авто и заставляла транспортное средство их объезжать.Вполне возможно, что в будущем такая система будет применяться в повседневной жизни, но пока это просто концептуальное предложение от разработчиков китайской компании Huawei.