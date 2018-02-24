Ulefone представила смартфон T2 Pro с процессором SoC Helio P70

Стоит отметить, что процессор Helio P70 представляет собой производительную однокристальную систему, которая является хорошим аналогом Snapdragon 660, но уступает по эффективности чипу Snapdragon 835. В основе Helio P70 лежит восемь ядер – четыре Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. Также к нему прилагается графический ускоритель Mali-G72. Система поддерживает работу с модулями LPDDR4x до 8 Гб и модемом LTE Сat.12.Сам смартфон T2 Pro внешне очень напоминает девайс iPhone X. Так дисплей новинки покрывает почти всю переднюю часть. На задней панели расположился модуль основной камеры, при этом сенсоры имеют горизонтальное позиционирование. В качестве ОС представлена платформа Android 8.1 Oreo.