Эксперты: Переход от курения к glo значительно уменьшает воздействие токсинов
По мнению экспертов, переход от традиционного курения к glo основательно уменьшает влияние токсинов на организм.
При курении по системе glo, табак нагревается на специальном аппарате. По словам учёных, в основе нагревателя положена революционная технология. При этом устройство максимально раскрывает вкус сигареты, а действие запаха и токсичных веществ снижаются до минимальных показателей. Нагреватель glo не доводит до тления сигарету. Он её просто нагревает. Для нагревателя glo обычные сигареты не подходят, нужны специальные табачные стики.
Исследователи отмечают, что у полностью перешедших на курение glo людей, воздействие дыма сведено к минимуму. Нагревателем не продуцируется дым, значительно сокращая количество токсинов, выделяемых при сжигании табака. Из более ранних исследований следует, что уровень токсичности пара табака из glo приблизительно на 90-95 процентов меньше, в сравнении с сигаретным дымом.
При курении по системе glo, табак нагревается на специальном аппарате. По словам учёных, в основе нагревателя положена революционная технология. При этом устройство максимально раскрывает вкус сигареты, а действие запаха и токсичных веществ снижаются до минимальных показателей. Нагреватель glo не доводит до тления сигарету. Он её просто нагревает. Для нагревателя glo обычные сигареты не подходят, нужны специальные табачные стики.
Исследователи отмечают, что у полностью перешедших на курение glo людей, воздействие дыма сведено к минимуму. Нагревателем не продуцируется дым, значительно сокращая количество токсинов, выделяемых при сжигании табака. Из более ранних исследований следует, что уровень токсичности пара табака из glo приблизительно на 90-95 процентов меньше, в сравнении с сигаретным дымом.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10