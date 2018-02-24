Эксперты: Переход от курения к glo значительно уменьшает воздействие токсинов

При курении по системе glo, табак нагревается на специальном аппарате. По словам учёных, в основе нагревателя положена революционная технология. При этом устройство максимально раскрывает вкус сигареты, а действие запаха и токсичных веществ снижаются до минимальных показателей. Нагреватель glo не доводит до тления сигарету. Он её просто нагревает. Для нагревателя glo обычные сигареты не подходят, нужны специальные табачные стики.Исследователи отмечают, что у полностью перешедших на курение glo людей, воздействие дыма сведено к минимуму. Нагревателем не продуцируется дым, значительно сокращая количество токсинов, выделяемых при сжигании табака. Из более ранних исследований следует, что уровень токсичности пара табака из glo приблизительно на 90-95 процентов меньше, в сравнении с сигаретным дымом.