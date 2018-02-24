АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Эксперты: Переход от курения к glo значительно уменьшает воздействие токсинов

По мнению экспертов, переход от традиционного курения к glo основательно уменьшает влияние токсинов на организм.

Эксперты: Переход от курения к glo значительно уменьшает воздействие токсинов


При курении по системе glo, табак нагревается на специальном аппарате. По словам учёных, в основе нагревателя положена революционная технология. При этом устройство максимально раскрывает вкус сигареты, а действие запаха и токсичных веществ снижаются до минимальных показателей. Нагреватель glo не доводит до тления сигарету. Он её просто нагревает. Для нагревателя glo обычные сигареты не подходят, нужны специальные табачные стики.

Исследователи отмечают, что у полностью перешедших на курение glo людей, воздействие дыма сведено к минимуму. Нагревателем не продуцируется дым, значительно сокращая количество токсинов, выделяемых при сжигании табака. Из более ранних исследований следует, что уровень токсичности пара табака из glo приблизительно на 90-95 процентов меньше, в сравнении с сигаретным дымом.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Морозов признался в наркозависимости
Илон Маск не скрывает глобальный пароль от
На снимках Google Earth найдена таинственная
Samsung выпустила мобильное ПО для экономии
Потенциально опасный гигантский астероид
Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям
В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra
Ученые: Гигантские насекомые существовали в
Эквадор может стать покупателем оружия и техники
1Password сообщит, был ли пароль похищен
В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и
Microsoft поможет китайцам стать лидером на
Африканская красавица Евдоксия Яо затмила своими
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за
Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли
Фуркад: Россияне должны пройти на закрытии со
Независимые дизайнеры представили эскизы
Бас-гитарист Олега Газманова оказался
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
Более тысячи самостоятельных звонков поступили с
Британские ученые предлагают снабжать поезда
Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"
Ученые: Древние жители Северной Арктики
General Mills договорилась о приобретении Blue
Ким Кардашьян разочаровала поклонников пышным
Компания Archos представляет персонального
Евгения Медведева заявила о намерении участвовать
Анастасия Решетова возмутила подписчиков словами
Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и
Стали известны расценки на новейшие смартфоны
Просмотреть все новости