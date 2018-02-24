Audi A6 новой генерации показали на официальном видео

На видеоролике автомобиль Audi А6 изображен с массивной решёткой радиатора, иным передним бампером, стильной светодиодной оптикой, а также у новинки иное оформление интерьера, где появилась цифровая приборная панель.За последнее время в сети неоднократно появлялись шпионские фотографии Audi A6 2019 года, судя по которым можно прийти к выводу, что новый автомобиль получит дизайн в духе Audi A8 и A7.В моторную гамму Audi A6 войдут турбированные силовые агрегаты с четырьмя и шестью цилиндрами. Также в моторную гамму войдёт двигатель TFSI объёмом 3,0 литра производительностью 340 лошадиных сил. Работать агрегат будет на пару с 7-ступенчатым роботом S-tronic и системой quattro ultra.Также стало известно, что автомобиль Audi A6 будет оснащён системой мягкого гибрида Mild Hybrid, состоящей из 48-вольтового стартер-генератора и литий-ионной батареи. Позднее представят спортивную модификацию Audi S6.