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Audi A6 новой генерации показали на официальном видео

Компания Audi опубликовала первый видеотизер с изображением модели А6 нового поколения. Официальный дебют новинки ожидается на автосалоне в Женеве.

Audi A6 новой генерации показали на официальном видео


На видеоролике автомобиль Audi А6 изображен с массивной решёткой радиатора, иным передним бампером, стильной светодиодной оптикой, а также у новинки иное оформление интерьера, где появилась цифровая приборная панель.

За последнее время в сети неоднократно появлялись шпионские фотографии Audi A6 2019 года, судя по которым можно прийти к выводу, что новый автомобиль получит дизайн в духе Audi A8 и A7.

В моторную гамму Audi A6 войдут турбированные силовые агрегаты с четырьмя и шестью цилиндрами. Также в моторную гамму войдёт двигатель TFSI объёмом 3,0 литра производительностью 340 лошадиных сил. Работать агрегат будет на пару с 7-ступенчатым роботом S-tronic и системой quattro ultra.

Также стало известно, что автомобиль Audi A6 будет оснащён системой мягкого гибрида Mild Hybrid, состоящей из 48-вольтового стартер-генератора и литий-ионной батареи. Позднее представят спортивную модификацию Audi S6.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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