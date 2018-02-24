Эмили Ратажковски вышла замуж

Эмили Ратажковски в своём микроблоге Instagram обнародовала публикацию, на которой запечатлена вместе со своим возлюбленным. Под данным снимком модель сообщила, что вышла замуж. Избранником двадцатишестилетней актрисы является продюсер Себастьян Бир-Макклард. Их романтические отношения начались всего пару недель назад. Актриса совсем недавно рассталась с молодым человеком, с которым встречалась около трёх лет. Церемония бракосочетания состоялась в Нью-Йорке. Эмили была одета в горчичный тренч и шляпку с вуалью, Себастьян одел голубой тренч и тёмную футболку.Стоит напомнить, что Ратажковски в 2013 году прославилась благодаря роли в видеоклипе Робина Тика на песню Blurred Lines, в котором она снялась обнаженной, после чего её карьера сильно пошла вверх. Модель часто участвует в откровенных съемках.