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Эмили Ратажковски вышла замуж

Эмили Ратажковски, являющаяся известной моделью и актрисой, через несколько недель после начала отношений, вышла замуж.

Эмили Ратажковски вышла замуж

Эмили Ратажковски в своём микроблоге Instagram обнародовала публикацию, на которой запечатлена вместе со своим возлюбленным. Под данным снимком модель сообщила, что вышла замуж. Избранником двадцатишестилетней актрисы является продюсер Себастьян Бир-Макклард. Их романтические отношения начались всего пару недель назад. Актриса совсем недавно рассталась с молодым человеком, с которым встречалась около трёх лет. Церемония бракосочетания состоялась в Нью-Йорке. Эмили была одета в горчичный тренч и шляпку с вуалью, Себастьян одел голубой тренч и тёмную футболку.

Стоит напомнить, что Ратажковски в 2013 году прославилась благодаря роли в видеоклипе Робина Тика на песню Blurred Lines, в котором она снялась обнаженной, после чего её карьера сильно пошла вверх. Модель часто участвует в откровенных съемках.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30
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