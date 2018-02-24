АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Голем: Глиняный монстр раввина Бен Бецалеля был первым ожившим средневековым роботом

Братья Стругацкие написав свой шедевр “Понедельник начинается в субботу” упоминали о семи магических предметах, принадлежащих раввину Бен Бецалелю. Именно он стал создателем глиняного монстра Голема, ставшего первым ожившим средневековым роботом.

Голем: Глиняный монстр раввина Бен Бецалеля был первым ожившим средневековым роботом


Этот человек родился в Познани, после чего до конца своих дней занимал свой пост, а также написал много научных трудов, которые до сих пор изучаются специалистами. Раввин стал главной изюминкой Праги, хотя недолго прожил в чешской столице, а туристы сразу отправляются посмотреть его могилу на Старом еврейском кладбище и посещают все места, где он побывал при жизни. Однако Бецалель прославился загадочными делами, будучи советником императора Рудольфа. Монарх являлся неординарной личностью, интересующейся артефактами и оккультизмом. Он давал возможность ученым проводить свои исследования, а также вместе с Тихо Браге искал философский камень. Священник смог быстро войти в доверие к правителю после усмирения с помощью слова бешеного коня, и спасения библиотеки от пожара. Но самым загадочным творением мага стало чудовище, созданное им для защиты своего народа.

Голем: Глиняный монстр раввина Бен Бецалеля был первым ожившим средневековым роботом


В 16 веке община подвергалась гонениям, так что наш герой решил провести кабаллистический ритуал на берегу Влтавы вместе со своими помощниками. Когда была вылеплена огромная фигура, напоминающая человека, в рот существа был положен кусок пергамента с заклинанием, оживляющим мертвецов. С тех пор коричневый молчаливый великан стал жить в доме раввина и помогал его супруге вести домашнее хозяйство, а ночами уничтожал врагов, посмевших напасть на еврейский квартал. Однако создатель вынимал пергамент из его уст в пятницу, чтобы дух создание не смог вырваться на свободу. Только один раз он забыл провести привычный ритуал, после чего робот стал крушить все подряд и уничтожать мирных жителей. Испуганные евреи прибежали в синагогу, попросив Бена Бецалеля усмирить великана. Он прервал чтение псалмов и смог умертвить Голема, после чего спрятал его тело на чердаке святого места и сломал лестницу, чтобы никто не смог приблизиться к монстру и попытаться его воскресить.

Голем: Глиняный монстр раввина Бен Бецалеля был первым ожившим средневековым роботом


Было много смельчаков, осмелившихся нарушить запрет мага, среди которых находился раввин Эзихиэль Ландау. Он тоже проник на запретную территорию, после чего был настолько потрясен увиденным зрелищем, что даже не стал говорить о нем своим ученикам. Вот только кровельщику, вызванному для починки старой крыши синагоги, удалось вернуть к жизни творение средневекового Франкенштейна. Его супруга была потомком священника, и в доме хранился кусок шема с заклинанием. Однако человеку не удалось справиться с ожившим чудовищем, вырвавшимся на улицы города. Только белой голубке удалось вытащить источник его силы, после чего дождь разрушил глиняное тело, унеся останки на берег реки.

Голем: Глиняный монстр раввина Бен Бецалеля был первым ожившим средневековым роботом


Сейчас на могиле мага до сих пор видна надпись о его шедевре, а также он даже после смерти исполняет людские желания, если оставить тут записку с просьбой. Многие люди не рискуют связываться с потусторонними силами, потому что исполнение мечты может дорого стоить таким лицам. Русская журналистка в 80-х годах после приезда в Прагу захотела навсегда остаться в этом чудесном месте, однако ее желание было неосуществимо в эпоху СССР. Тогда женщина выполнила требуемый ритуал и быстро получила работу в местном издательстве, вот только через три месяца она внезапно умерла от онкологии. Потому лучше не тревожить покой раввина и играть с незримыми силами, но евреи до сих пор помнят его заслуги и читают на службах любимый псалом.
dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Переход от курения к glo значительно
Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн
Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler
Ученые: Цивилизация майя имела множество
Трамп признался, что прячет свою лысину под
Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную
Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на
Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и
Пользователи Сети считают, что новый ухажер
Москва и Минск могут возобновить переговоры
Ученые: Магнитное поле Земли звенело при
Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что
Новый японский препарат способен уничтожить любой
Audi A6 новой генерации показали на официальном
Ученые: Современная одежда наносит серьезный
Россия в 2017 году стала лидером по денежным
Джулия Робертс вместе со своим супругом села на
Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским
Google принесла в смартфоны технологию
Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме
Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея
Эксперты рассказали, как выбрать коврик для
Николай Басков опубликовал в Instagram редкий
Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в
Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале
Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки
Таисия Повалий восхищает поклонников своей
Иосиф Пригожин порадовал поклонников
Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает
Facebook заключила контракт с
Просмотреть все новости