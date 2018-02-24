Голем: Глиняный монстр раввина Бен Бецалеля был первым ожившим средневековым роботом

Этот человек родился в Познани, после чего до конца своих дней занимал свой пост, а также написал много научных трудов, которые до сих пор изучаются специалистами. Раввин стал главной изюминкой Праги, хотя недолго прожил в чешской столице, а туристы сразу отправляются посмотреть его могилу на Старом еврейском кладбище и посещают все места, где он побывал при жизни. Однако Бецалель прославился загадочными делами, будучи советником императора Рудольфа. Монарх являлся неординарной личностью, интересующейся артефактами и оккультизмом. Он давал возможность ученым проводить свои исследования, а также вместе с Тихо Браге искал философский камень. Священник смог быстро войти в доверие к правителю после усмирения с помощью слова бешеного коня, и спасения библиотеки от пожара. Но самым загадочным творением мага стало чудовище, созданное им для защиты своего народа.В 16 веке община подвергалась гонениям, так что наш герой решил провести кабаллистический ритуал на берегу Влтавы вместе со своими помощниками. Когда была вылеплена огромная фигура, напоминающая человека, в рот существа был положен кусок пергамента с заклинанием, оживляющим мертвецов. С тех пор коричневый молчаливый великан стал жить в доме раввина и помогал его супруге вести домашнее хозяйство, а ночами уничтожал врагов, посмевших напасть на еврейский квартал. Однако создатель вынимал пергамент из его уст в пятницу, чтобы дух создание не смог вырваться на свободу. Только один раз он забыл провести привычный ритуал, после чего робот стал крушить все подряд и уничтожать мирных жителей. Испуганные евреи прибежали в синагогу, попросив Бена Бецалеля усмирить великана. Он прервал чтение псалмов и смог умертвить Голема, после чего спрятал его тело на чердаке святого места и сломал лестницу, чтобы никто не смог приблизиться к монстру и попытаться его воскресить.Было много смельчаков, осмелившихся нарушить запрет мага, среди которых находился раввин Эзихиэль Ландау. Он тоже проник на запретную территорию, после чего был настолько потрясен увиденным зрелищем, что даже не стал говорить о нем своим ученикам. Вот только кровельщику, вызванному для починки старой крыши синагоги, удалось вернуть к жизни творение средневекового Франкенштейна. Его супруга была потомком священника, и в доме хранился кусок шема с заклинанием. Однако человеку не удалось справиться с ожившим чудовищем, вырвавшимся на улицы города. Только белой голубке удалось вытащить источник его силы, после чего дождь разрушил глиняное тело, унеся останки на берег реки.Сейчас на могиле мага до сих пор видна надпись о его шедевре, а также он даже после смерти исполняет людские желания, если оставить тут записку с просьбой. Многие люди не рискуют связываться с потусторонними силами, потому что исполнение мечты может дорого стоить таким лицам. Русская журналистка в 80-х годах после приезда в Прагу захотела навсегда остаться в этом чудесном месте, однако ее желание было неосуществимо в эпоху СССР. Тогда женщина выполнила требуемый ритуал и быстро получила работу в местном издательстве, вот только через три месяца она внезапно умерла от онкологии. Потому лучше не тревожить покой раввина и играть с незримыми силами, но евреи до сих пор помнят его заслуги и читают на службах любимый псалом.