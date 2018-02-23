Александр Радулов расстался с супругой из-за серьезного конфликта

Дарья Дмитриева рассказала, что была инициатором расставания. Супруги состояли в отношениях год, а после развелись после серьезного конфликта. На своей странице в Instagram женщина написала, что с некоторыми вещами она никогда не сможет смириться, в силу моральных принципов.Расставшись с хоккеистом Дмитриева окунулась в работу с головой. В частности, она все время уделяет свадебному агентству, созданному ею лично. Более того, спортсменка возглавляет департамент по связям с общественностью в одной юридической компании.Как призналась сама гимнастка, они с супругом выясняли отношения каждые два дня. Темпераментных влюбленных обуревала ревность – Дарья звонила знакомым Радулова, а он следил за ней, угрожая расправой, если за Дмитриевой кто-то начинал ухаживать.Однажды гимнастке надоело прощать возлюбленного. По ее мнению, они с экс-супругом «принесли друг другу много боли». После чего Дарья решила прекратить отношения. Что именно стало причиной разрыва их с Радуловым отношений, Дмитриева предпочитает умалчивать. По неподтвержденной информации, хоккеист изменял супруге, а она намекала на его неверность в Сети.В соответствии с брачным контрактом, гимнастка ничего не получила. Тогда она боялась, что Радулов назовет ее корыстной. Будучи в интересном положении при подписании документа, Дмитриева получила от спортсмена устное заверение в том, что он ее и сына не оставит без имущества.В данный момент экс-супруги не общаются. Однако Дарья надеется на то, что им с бывшим супругом удастся преодолеть сложности и возродить общение ради их сына Макара.