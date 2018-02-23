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Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс

Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн публично принес свои извинения актрисам Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс. Продюсеру пришлось извиниться за то, что его юристы без согласия артисток воспользовались их именами, чтобы оправдать в суде своего подзащитного.

Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс


Напомним, что скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился из-за того, что его обвинили в сексуальных домогательствах нескольких актрис. Дело не обошлось без внимания суда, здесь адвокаты продюсера заявили, незаконно сославшись на слова Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс, что актрисы никогда не замечали за Вайнштейном подобного поведения. Юристы попытались использовать данный факт, как уважительную причину, чтобы снять коллективный иск против подзащитного. Но серьезным промахом в поступке адвокатов стало то, что они не учли официального согласия знаменитостей, чему были крайне возмущены Стрип и Лоуренс, за что Вайнштейну пришлось публично принести извинения перед звездами кино.

Коллективный иск, который был подан на продюсера Харви Вайнштейна, подписали 80 женщин, обвиняющих его в домогательствах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:50
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