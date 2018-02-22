Компания Land Rover Explore представила защищенный смартфон
Автомобильная компания Land Rover Explore представила одноименный смартфон, который можно будет использовать в экстремальных условиях. Отмечается, что девайс способен выдержать удар при падении с 1,8-метровой высоты, а также воздействие воды, при этом даже соленой.
Благодаря эффективной защите IP68 устройство сможет эффективно противостоять высоким и низким температурам, влажному воздуху и вибрациям. В качестве дисплея предлагается матрица с диагональю 5 дюймов и стандартом качества изображения Full HD. Интересно, что экран также будет реагировать на прикосновения пользователя в перчатках и под водой.
В аппаратной платформе лежит процессор MediaTek Helio X27 в паре с модулем оперативной памяти 4 Гб. Помимо этого имеется накопитель с объемом 64 Гб. За автономность ответит батарея с емкостью 4 тысячи мАч. Управление программами будет осуществляться с помощью операционной системы Android 7.0 Nougat. Стоит выделить опцию предсказания погоды, компас и возможность запуска сигнала SOS.
Цена вопроса 649 евро.
Благодаря эффективной защите IP68 устройство сможет эффективно противостоять высоким и низким температурам, влажному воздуху и вибрациям. В качестве дисплея предлагается матрица с диагональю 5 дюймов и стандартом качества изображения Full HD. Интересно, что экран также будет реагировать на прикосновения пользователя в перчатках и под водой.
В аппаратной платформе лежит процессор MediaTek Helio X27 в паре с модулем оперативной памяти 4 Гб. Помимо этого имеется накопитель с объемом 64 Гб. За автономность ответит батарея с емкостью 4 тысячи мАч. Управление программами будет осуществляться с помощью операционной системы Android 7.0 Nougat. Стоит выделить опцию предсказания погоды, компас и возможность запуска сигнала SOS.
Цена вопроса 649 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:20