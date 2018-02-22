Антон Гусев грубо оскорбил непечатным словом Алиану Устиненко

Гусев решил не молчать и жестко прошелся по образу жизни Алианы. Супруг Виктории Романец написал, что сохраняет удивительное спокойствие, когда люди приходят и уходят из его жизни, по ходу недооценивая, смеясь, проигрывая и предавая его.Он назвал Алиану Устиненко «вчерашней мамочкой, которая стала легкодоступной женщиной с испорченной репутацией».Он отметил, что есть люди, которые «бросают детей, гниют на работе, создавая вид людей, успешнее в своем деле, по итогу проигрывая гонку, ищут смысл в старых книгах, садятся на антидепрессанты, по ночам плачут в подушку, оправдывая смысл происходящего вокруг». Тогда как сам Антон остается спокоен, невозмутим и силен.