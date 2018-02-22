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Антон Гусев грубо оскорбил непечатным словом Алиану Устиненко

Не так давно экс-участница «Дом-2» Алина Устиненко заявила, что ее бывший коллега по телестройке Антон Гусев не умеет работать в сетевом маркетинге и его деятельность является рабством.

Гусев решил не молчать и жестко прошелся по образу жизни Алианы. Супруг Виктории Романец написал, что сохраняет удивительное спокойствие, когда люди приходят и уходят из его жизни, по ходу недооценивая, смеясь, проигрывая и предавая его.

Антон Гусев грубо оскорбил непечатным словом Алиану Устиненко

Он назвал Алиану Устиненко «вчерашней мамочкой, которая стала легкодоступной женщиной с испорченной репутацией».

Он отметил, что есть люди, которые «бросают детей, гниют на работе, создавая вид людей, успешнее в своем деле, по итогу проигрывая гонку, ищут смысл в старых книгах, садятся на антидепрессанты, по ночам плачут в подушку, оправдывая смысл происходящего вокруг». Тогда как сам Антон остается спокоен, невозмутим и силен.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:31
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