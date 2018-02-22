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Сестра Ольги Бузовой приняла участие в «хулиганской» фотосессии

В своем микроблоге сестра знаменитой ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой - Анна опубликовала небольшой видеоролик со съемок необычной фотосессии.

Девушка предстала перед поклонниками в ярком хулиганском образе с темным мейкапом и откровенным коротким платьем. Стоит отметить, что в подобном образе скромняжку Бузову-младшую ранее еще не видели.

Сестра Ольги Бузовой приняла участие в «хулиганской» фотосессии

По словам девушки, несмотря на то, что некоторым пользователям Сети не понравился подобный эксперимент, сама девушка получила огромное удовольствие от съемок. А многие поклонники Ани остались довольны своей любимицей.

«Ваш профессионализм растет! Круто, когда нежная девушка умеет подать тебя в кадре в разных ипостасях!», «Вообще разные сестры во внешности))) ты красотка!», «Почему ты тоже не поешь ещё?», «Очень интересный образ, ты в любом образе принцесса», - написали впечатленные поклонники.

Публикация за короткое время собрала много комментариев и лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:33
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