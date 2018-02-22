Сестра Ольги Бузовой приняла участие в «хулиганской» фотосессии
В своем микроблоге сестра знаменитой ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой - Анна опубликовала небольшой видеоролик со съемок необычной фотосессии.
Девушка предстала перед поклонниками в ярком хулиганском образе с темным мейкапом и откровенным коротким платьем. Стоит отметить, что в подобном образе скромняжку Бузову-младшую ранее еще не видели.
По словам девушки, несмотря на то, что некоторым пользователям Сети не понравился подобный эксперимент, сама девушка получила огромное удовольствие от съемок. А многие поклонники Ани остались довольны своей любимицей.
Публикация за короткое время собрала много комментариев и лайков.
Девушка предстала перед поклонниками в ярком хулиганском образе с темным мейкапом и откровенным коротким платьем. Стоит отметить, что в подобном образе скромняжку Бузову-младшую ранее еще не видели.
По словам девушки, несмотря на то, что некоторым пользователям Сети не понравился подобный эксперимент, сама девушка получила огромное удовольствие от съемок. А многие поклонники Ани остались довольны своей любимицей.
«Ваш профессионализм растет! Круто, когда нежная девушка умеет подать тебя в кадре в разных ипостасях!», «Вообще разные сестры во внешности))) ты красотка!», «Почему ты тоже не поешь ещё?», «Очень интересный образ, ты в любом образе принцесса», - написали впечатленные поклонники.
Публикация за короткое время собрала много комментариев и лайков.