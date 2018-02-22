АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

Виктория Боня хочет разыграть платье между подписчиками, в котором сияла на церемонии вручения BAFTA-2018

Виктория Боня планирует разыграть платье между пользователями, в котором красовалась на церемонии вручения BAFTA-2018.

Виктория Боня хочет разыграть платье между подписчиками, в котором сияла на церемонии вручения BAFTA-2018


Недавно прошла церемония вручения BAFTA-2018 в Лондоне. На данном мероприятии собралось множество знаменитостей, которые красовались в черных нарядах, выражая содействие движению, борющемуся против выражений сексуальных домогательств в обществе.

На красной дорожке появилась и бывшая участница «Дом-2» Виктория Боня, которая проигнорировала дресс-код данной премии. Она предстала перед публикой в очень коротком серебристом платье в полоску черного цвета, которое идеально подчеркнуло ее стройные и длинные ножки. На ней был легкий макияж и минимум укладки.

В завершении образа она надела туфли на высоком каблуке и взяла черный клатч. Поклонники пришли в восторг от увиденного образа и осыпали свою любимицу комплиментами. Но нашлись и те, кому эта затея не пришлась по душе, поскольку они считают, что необходимо было поддержать данное движение и надеть все же черный наряд.

На своей страничке в интернете Боня дала обещание пользователям, что разыграет платье между подписчиками, в котором красовалась на церемонии.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи определили, почему анкилозавры
LG Electronics представила смартфоны K8 2018 и
Магазин шуб подает на Кристину Лясковец в суд за
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
В сеть выложил рендеры суперкара Lister Storm II
Рита Дакота опубликовала фотоснимок своей
Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 «2 в 1»
В Интернете появились характеристики нового
Facebook позволит пользователям добавлять в ленту
Полина Гагарина поведала о том, как ее накрыла
Илон Маск ушел из совета директоров OpenAI
Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее
Анна Семенович покорила поклонников пышной грудью
Муж Ксении Бородиной считает, что детям необходим
Структуры Саида Керимова продали крупный IT-актив
Участница «Дом-2» Ольга Гажиенко зациклена на
Ольга Орлова рассказала поклонникам об
Дмитрий Шепелев был замечен с подругой-блондинкой
Виктория Романец хочет в Москву, потому что в
Эксперты: Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на
Бывшие супруги Меньщиковы из "Дома-2" продолжают
Twitter намерен ужесточить правила по борьбе с
Беременная Рапунцель одобрительно отозвалась об
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 в продажу
Зрители назвали спектакль с участием Ольги
В NASA рассказали о планах по исследованию Марса
Анастасия Квитко на недавнем снимке
На Донбасс доставлена очередная гуманитарная
Ольга Кормухина раскритиковала фанатов Ирины
Просмотреть все новости