Виктория Боня хочет разыграть платье между подписчиками, в котором сияла на церемонии вручения BAFTA-2018

Недавно прошла церемония вручения BAFTA-2018 в Лондоне. На данном мероприятии собралось множество знаменитостей, которые красовались в черных нарядах, выражая содействие движению, борющемуся против выражений сексуальных домогательств в обществе.На красной дорожке появилась и бывшая участница «Дом-2» Виктория Боня, которая проигнорировала дресс-код данной премии. Она предстала перед публикой в очень коротком серебристом платье в полоску черного цвета, которое идеально подчеркнуло ее стройные и длинные ножки. На ней был легкий макияж и минимум укладки.В завершении образа она надела туфли на высоком каблуке и взяла черный клатч. Поклонники пришли в восторг от увиденного образа и осыпали свою любимицу комплиментами. Но нашлись и те, кому эта затея не пришлась по душе, поскольку они считают, что необходимо было поддержать данное движение и надеть все же черный наряд.На своей страничке в интернете Боня дала обещание пользователям, что разыграет платье между подписчиками, в котором красовалась на церемонии.