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Родителям вернули «умершего» ребенка благодаря счету по алиментам

Семейная пара из Волгограда нашла своего ребенка, которого все давно считали мертвым. Помог им в этом счет по уплате алиментов из интерната.
Родителям вернули «умершего» ребенка благодаря счету по алиментам


В 2011 году супруги оставили новорожденного малыша в роддоме из-за того, что доктора давали ему неблагоприятные прогнозы: по их словам он не прожил бы и семи дней. Однако через несколько дней молодые родители одумались и вернулись в роддом, чтобы забрать мальчика. Там их ждало печальное известие: им сообщили, что новорожденный умер.

В конце прошлого года на адрес приставов областного центра пришел исполнительный лист о взыскании с семьи, когда-то потерявшей ребенка, алиментов в пользу интерната на содержание их сына. Пристав, найдя денежный счет женщины, якобы уклонявшейся от уплаты алиментов, заблокировал на нем денежные средства. А та, увидев заблокированный счет, пришла выяснять причину. Там она и узнала об алиментах и, прочтя документ, упала без чувств. Придя в себя, рассказала историю с "умершим" мальчиком.

Сейчас законные родители через суд восстанавливают родительские права. По решению суда, мальчика передадут на воспитание настоящим родителям.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:40
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