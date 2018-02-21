Родителям вернули «умершего» ребенка благодаря счету по алиментам

В 2011 году супруги оставили новорожденного малыша в роддоме из-за того, что доктора давали ему неблагоприятные прогнозы: по их словам он не прожил бы и семи дней. Однако через несколько дней молодые родители одумались и вернулись в роддом, чтобы забрать мальчика. Там их ждало печальное известие: им сообщили, что новорожденный умер.В конце прошлого года на адрес приставов областного центра пришел исполнительный лист о взыскании с семьи, когда-то потерявшей ребенка, алиментов в пользу интерната на содержание их сына. Пристав, найдя денежный счет женщины, якобы уклонявшейся от уплаты алиментов, заблокировал на нем денежные средства. А та, увидев заблокированный счет, пришла выяснять причину. Там она и узнала об алиментах и, прочтя документ, упала без чувств. Придя в себя, рассказала историю с "умершим" мальчиком.Сейчас законные родители через суд восстанавливают родительские права. По решению суда, мальчика передадут на воспитание настоящим родителям.