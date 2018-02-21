На Кубани автомобиль с пьяным водителем за рулем врезался в столб

В понедельник вечером в белоглинском районе автомобиль «Волга» под управлением 51-летнего водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, врезался в опору линии электропередач. В результате удара бетонная конструкция не выдержала и повалилась на припаркованный рядом «пирожок» в котором, по счастливой случайности, на тот момент никого не было.В итоге из-за пьяного водителя пострадали мужчина и женщина – пассажиры «Волги», два транспортных средства и столб.Как сообщили в ведомстве ГИБДД, водитель-виновник ранее уже лишался водительских прав за аналогичное ДТП. Сейчас же виновника аварии ждет уголовное наказание.