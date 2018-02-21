В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива разлад в отношениях из-за пьяных загулов киноактера

Дарья Мельникова, которая знакома многим по роли в телесериале «Папины дочки» в 2013 году тайно связала себя узами брака с киноактером Артуром Смольяниновым. Никто даже не слышал, что у них завязались отношения. Спустя два года у них родился наследник, и эту информацию им также удалось скрыть.Недавно молодые родители поделились фотоснимком своего сына в интернете, но со спины. Фанаты очень рады за пару, поскольку супруги смотрятся очень счастливыми, а недавно они решили поучаствовать в откровенной фотосессии.Но в средствах массовой информации появились сведения, что в их семье не все гладко, как это кажется. Минувшим летом Артур пришел на мероприятие без жены. Ходят слухи, что он оказывал знаки внимания гостьям этого вечера и злоупотреблял алкоголем. Еще через какое-то время на очередное публичное мероприятие он также явился без Дарьи, но с другой женщиной.После этого появился слух о разладе в их отношениях, даже поговаривали, что они разъехались, чтобы пережить кризис брака. Но перед Новым годом Артур извинился перед супругой, и она дала ему второй шанс при условии, если он перестанет употреблять алкоголь.